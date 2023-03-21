Multinet'ten veri sızıntısı iddialarına yönelik açıklama

Multinet Up, kullanıcıların verilerinin bir çalışan üzerinden gönderilen sahte bir kampanya maili ile çalındığı iddiaları üzerine açıklama yaptı.

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Multinet'ten veri sızıntısı iddialarına yönelik açıklama

Multinet Up kullanıcıların verilerinin, 27 Ocak tarihinde bir çalışan üzerinden gönderilen sahte bir kampanya maili ile çalındığı iddia edildi.

İddiaların günden olmasının ardından Multinet Up tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan incelemeler sonucunda, Multinet Up sistemlerinde herhangi bir sızıntı veya ihlal olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamanın tamamında şu ifadeler kullanıldı:

"Multinet Up kullanıcılarına ait kişisel verilerin ihlal edildiğine dair iddiaları içeren haberlere ilişkin aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma gereği gördük.

Kullanıcılarının veri güvenliğini hassasiyetle koruyan şirketimiz, haberde yer alan kart kullanıcımızın tarafımıza ulaşarak kendisine gönderilen eposta hakkında bilgi vermesinin ardından ivedilikle kapsamlı bir teknik inceleme başlatmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, Multinet Up sistemlerinde herhangi bir sızıntı veya ihlal olmadığı tespit edilmiştir.

Elde edilen bulgular ışığında, kurumumuz adı kullanılarak kullanıcımıza gönderilen epostanın kurumumuzca hiçbir bağlantısı olmayan kişiler tarafından gönderildiği anlaşılmıştır.

Şirketimizin hukuk birimi, yaygın bir dolandırıcılık yöntemine (oltalama/fishing) örnek teşkil eden bu olayın herhangi bir kullanıcıya mağduriyet yaratmasının önüne geçmek adına, kamu yararı gözeterek olayı ilgili yasal mercilere taşımıştır.

Hiçbir kullanıcımız verilerinin gizliliği ve güvenliği konusunda endişe duymamalıdır. Ayrıca, Multinet Up resmi hesapları dışında maillerden ve sosyal medya kanallarından bu tür içerikler taşıyan mesajlara itibar edilmemesi, kişisel bilgiler ile özellikle banka bilgilerinin bu kişilere kesinlikle gönderilmemesi konusunda tüketicilerimizi önemle uyarırız."

Kaynak: Gerçek Gündem

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