On binler Diyarbakır Newroz'unda buluştu: 'Newroz'a merhaba AKP-MHP iktidarına elvada'

On binlerce kişi Diyarbakır’da Newroz kutlamak için toplandı. 2023 Newroz’unun Diyarbakır’da yapılan final kutlamasında, 2635’inci kez Newroz ateşi yakıldı.

Diyarbakır’da Newroz kutlamalarının yapılacağı Bağlar’da bulunan meydanda tüm yollar trafiğe kapatılıken, kentin birçok yerine flama ve bayraklar asıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anıldığı Newroz programı, tertip komitesinin konuşmasıyla başladı.

Newroz’un özel konukları ise Şenyaşar ailesinden Ferit Şenyaşar, tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, tutuklu Amed Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın eşi Zeynep Mızraklı oldu.

YEŞİL SOL PARTİ SÖZCÜSÜ: 14 MAYIS AKP'NİN SON DURAĞI OLACAK

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, deprem dolayısıyla bu yılki Nevroz’un şölen havasında kutlamasını uygun görmediklerini ifade etti.

Newroz kutlamasında konuşan Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün, “Türkiye’nin ikinci yüzyılına giderken karşılaşayacağımız seçimler yani 14 Mayıs AKP’nin son durağı bizim 3’üncü yol siyasetinin ilk durağı olacak. Yeşil Sol Parti olarak bunun mücadelesini ve sözünü veriyoruz. İktidarın karşısına alarak yol yürümeye çalıştığı toplum bugün her zamankinden daha fazla yan yana. Adına Emek ve ÖZgürlük İttifakımız 3’üncü yolumuz bize dayatılan Cumhur ve Millet İttifaklarını onun üzerinden kurulan düzeni reddeden halkın düzenini kuran bir ittifak. Bu ittifakı büyütme sözünü veriyoruz. Üçüncü yolun, Emek ve Özgürlük İttifakının dinamiği sizlersiniz. Bizler emekçisiyiz, yürütücüsüyüz” ifadelerini kullandı.

AHMET TÜRK: HİÇBİR KÜRDÜN İKTİDARA OY VERME HAKKI YOKTUR

Diyarbakır’da Newroz kutlamasında konuşan Kürt siyasetçi Ahmet Türk, “Bugün Kürt halkına düşmanlık eden bu iktidara destek verenler Kürt halkına adeta düşmanlık ediyor. Bu büyük bir ahlaksızlık olur. Bunu açık bir şekilde dile getirmek istiyorum. Hiçbir Kürdün, bu iktidara oy verme, desteklemek gibi bir hakkı yoktur” dedi.

“Seçimlerde faşizmi yıkmak ve yerine demokratik bir cumhuriyeti gerçekleştirmek için sizlerle birlikte mücadelede kararlıyız” diyen Ahmet Türk, “Bugün Kürt halkının dirilişini ifade eden önemli bir gündür. Newroz özgürlüktür. Geleceğimiz aydınlatan bir gündür. Bu günü coşkuyla kutluyoruz. Bu Newroz’u kutladığımız bir dönemde değişimin, dönüşümün kaçınılmaz olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönemde faşizmi yıkmak için mücadeleyi esas alan bir duruşu göstermek zorundayız. Kahrolsun faşizm diyoruz. Tekçi anlayışa karşı halkımızın mücadelesini elbette yükselteceğiz. Bugün o gündür. Önümüzdeki seçimlerde bu faşizmi yıkmak ve yerine demokratik bir cumhuriyeti gerçekleştirmek için sizlerle birlikte mücadelede kararlıyız. Bizim amacımız bugün Kürt halkı üzerinde yürütülen baskıya karşı direnmektir. Kürt halkına düşmanlık eden sadece Bakurê Kurdistan’da değil Başurê Kurdistan’da Rojava’da Kürt halkının geleceğini adeta yok etmek isteyen anlayışa karşı mücadelenin günüdür” ifadelerini kullandı.

ŞENYAŞAR AİLESİNDEN NEWROZ MESAJI

Diyarbakır Newroz'unda özel konuklar arasında yer alan Şenyaşar ailesi, bir mesaj yayımladı.

Ailenin mesajında, “Tüm halkların kardeşçe, eşitlik ve özgürlük içinde yaşayacağı bir dünya, bir Türkiye hayal ediyoruz. Yaşasın haklı mücadelemiz. Mücadelemizin ülkeye adaleti ve huzuru getireceğine olan inancımızı kaybetmeyeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

MİTHAT SANCAR: BÜYÜK BARIŞI GETİRECEĞİZ

Newroz meydanını dolduran yüzbinlere seslenen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, şunları belirtti: “Sevgili Amed, halkı onurlu direngen halkımız hepinizi yürekten selamlıyorum. Newrozumuz kutlu olsun. Bu Newrozu büyük depremin yarattığı felaketin gölgesinde karşılıyoruz. Acımız büyük yasımız var ama öfkemiz de var. Biz bu öfkeyi mücadeleye mücadeleyi de yeni yaşamı inşa etme iradesine çevireceğiz. Bu büyük depremin büyük felakete dönüşmesinin sorumlusu AKP-MHP iktidarıdır. Bu iktidar talan politikalarıyla, rant ekonomisi ile, yandaşlara peşkeş çektiği kaynaklarla ülkeyi yıkıma sürüklemiştir. Depremi de felakete dönüştüren budur. Bu iktidar bir felaket iktidarıdır. Bu iktidarın adını açık koyalım. Yıkım, kan, talan ve felaket iktidarıdır. Şimdi bu iktidardan kurtulma zamanıdır. Bu Newroz meydanlarda bu sesi ve iradeyi en güçlü şekilde yansıtıyor. Evet, bu felaket iktidarını mutlaka göndereceğiz.

Bizler Newroz’a merhaba derken, savaş politikalarına da hayır diyoruz. Sömürüye, talana yalana hayır diyoruz. Yeni bir ülke yeni bir yaşam kurmayı savunuyoruz. O nedenle Newroz’a merhaba, AKP-MHP iktidarına da elveda. Hep birlikte göndereceğiz onları.

Bu iktidar ülkenin kaynaklarının sömürüye ranta yandaşa ve savaşa aktarıyor. Yıkımlar ve felaketler işte bu zihniyetin ürünüdür. Bizler savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunuyoruz. 2013 yılında bu meydanlarda barışın ve demokratik çözümün güçlü mesajını milyonlarca insan duydu. İşte o mesaj, bizim Newroz ateşiyle büyük barışa yürüyüşümüzü de ifade ediyordu. Evet, Newroz yeni yaşamdır, yaşamın yeniden uyanışıdır. Newroz direniştir, diriliştir, barıştır. İşte bizler bunun sözünü veriyoruz. Yeni yaşamı kuracağız, büyük barışı inşa edeceğiz.

"YAŞAMI YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

Yaşamı yeniden inşa edeceğiz. bu toprakların bütün dillerinin ortaklığıyla yeni bir dil kuruyoruz. Yeni bir ruh yaratıyoruz. Bu yeni dil ve bu yeni ru mücadelemizin kaynağıdır. Newroz ateşi gibi yüreğimizi ve yolumuzu aydınlatıyor. Biliyoruz ki, yeni bir dil olmadan, yeni bir dünya ve yeni bir yaşam kurulamaz. O nedenle, yeni dili de yeni yaşamı da kuracağız. Büyük barışı da bu ülkeye mutlaka ama mutlaka getireceğiz.