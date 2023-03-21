Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini katıldığı düğünde tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son Güncelleme:
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'da, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Ayvaoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, çocuklarının geleceği için elinden geleni yapacağını belirterek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti sanık Serkan Ayvaoğlu'na "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın cezasına indirim uygulanmadı.

OLAY

Dağbeli Mahallesi'nde 13 Ağustos 2022'de, annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay Ayvaoğlu (37) ile burada karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Serkan Ayvaoğlu (37) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmada, Serkan Ayvaoğlu'nun tabancayla ateş ettiği eşi hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra kaçan Serkan Ayvaoğlu, jandarma ekiplerince Korkuteli ilçesi Köseler Mahallesi'ndeki dağlık arazide yakalanmıştı. Öldürülen kadının, eşi için uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Muz kabuğunu atmayın. Ayağınızın altına sürün.. Tam bir mucize Muz kabuğunu atmayın. Ayağınızın altına sürün.. Tam bir mucize
Diyarbakır'daki Newroz programı başladı Diyarbakır'daki Newroz programı başladı
Taze fasulyenin besin değerini yok etmeyin. Erimemesi için pişirme tekniği Taze fasulyenin besin değerini yok etmeyin. Erimemesi için pişirme tekniği
Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te depremzedelere seslendi: Beş kuruş para alınmayacak Kılıçdaroğlu: Beş kuruş para alınmayacak
ÇOK OKUNANLAR
55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri 55 günde bütün tablo değişti: İşte partilerin ocak ve mart ayında oy değişimleri
7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo! 7 seçim anketinin ortalaması alındı: İşte bu pazar seçim olsa ortaya çıkan tablo!
Garanti Bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonları ilgilendiren rakam Garanti Bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonları ilgilendiren rakam
Dolar 19 TL'yi aştı, İslam Memiş yeni rakamı açıkladı: Tarih verdi! Dolar 19 TL'yi aştı, İslam Memiş yeni rakamı açıkladı: Tarih verdi!
4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı 4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı