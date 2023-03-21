Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te depremzedelere seslendi: Beş kuruş para alınmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin vurduğu illerden Gaziantep'te Nurdağı Eski İslahiye Yolu çadır alanında "Millet Buluşması"nda konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede kardeşçe yaşamayı sağlamak için yola çıktım" dedi.

"Saraylarda gözüm yok sizler gibi yaşamak istiyorum" diyen Kılıçdaroğlu , “Bireysel hiçbir idealim yok. Ama bu toplumun büyümesi, gelişmesi lazım. Ortadoğu'nun, Akdeniz'in en güçlü ülkesi Türkiye olabilir. Önünde siyaset kurumundan başka hiçbir engel yok” diye belirtti.

DEPREMZEDELERE SÖZ VERDİ: "BEŞ KURUŞ ALINMAYACAK"

Depremzedelere seslenen Kılıçdaroğlu, "Ben Nurdağı'ndan bütün depremzede kardeşlerime söz veriyorum. Bu binaların tamamı yapılacak, 5 kuruş alınmayacak" dedi.

Kılıçdaroğlu devamında, "Politikacı zenginleşiyorsa, bilin ki malı götürüyordur. Bir kez daha söz veriyorum o 418 milyar doları sizin için toplayacağım, sizin için getireceğim" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Arkadaşlar yaşanan dramı anlattı. Resmi rakamlara göre 50 bin can kaybı var. Hem yaraları sarmak hem sizlerle beraber olmak için bugün Nurdağı'ndayım. Depremin üçüncü günü buradaydım, hava soğuktu. Arkasından diğer illere gittim. Yaşanan tabloyu gördüm. Can kayıpları, enkazın altında kalan insanları, kurmaya çalışanları gördüm. Eli kolu bağlı kamu görevlilerini de gördüm. Başka yerlerde de deprem oluyor ama hiçbir zaman 50 bin kişi hayatını kaybetmiyor. Binaların sağlam olması lazım, altyapının oluşturulması lazım.

Çok acı çekiyoruz. Sizlerin çektiği acıyı hepimiz çekiyoruz. Her çocuğun karnının doyduğu bir Türkiye, her evde huzurun olduğu bir Türkiye. Hiç kimse ne kimliğinden ne inancından ne yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmesin. Bir çocuğumuz açsa 85 milyon açtır o gün. Beraber olmanın, beraber aynı şarkıları, türküleri söylemenin yolunu bulmak zorundayız.

'YIKILAN KİMİN EVİYSE YAPILACAK BEŞ KURUŞ PARA ALINMAYACAK'

Çok ayrıştık, kutuplaştık. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Pek çok sorunla cebelleşip duruyoruz. Bunları aşacağız, beraber birlikte bütün sorunları aşacağız. Bireysel hiçbir idealim yok. Ama bu toplumun büyümesi, gelişmesi lazım. Ortadoğu'nun, Akdeniz'in en güçlü ülkesi Türkiye olabilir. Önünde siyaset kurumundan başka hiçbir engel yok.

Güveni, huzuru sağlayacağız, sofralarda bereketi sağlayacağız. Siyasetin halka doğruları söylemesi lazım. Siyaset doğruları söylemiyorsa, ciddi bir güvensizlik oluşur. Covid-19 oldu, resmi rakamlar açıklandı 82 bin kişi hayatını kaybetti diye. Daha sonra Türkiye'de ölenlerin sayısı açıklandı 200 bin fark ediyor. İzin verin yasımızı tutalım. Yeni bir Türkiye'yi, yeni bir anlayışı başlatacağız.

Depremde yıkılan ve ağır/orta hasarlı bina sayısı 817 bin 48. Söz verildi; denildi ki sizlere süratle bina yapacağız. 2 yıl ödemesiz, 20 yıl taksitle vereceğiz dediler. Ben Nurdağı'ndan bütün depremzede kardeşlerime söz veriyorum. Bu binaların tamamı yapılacak, 5 kuruş alınmayacak. Saray'da oturmayacağız, göreceksiniz, yıkılan kimin eviyse yapılacak, anahtarı teslim edilecek.

'HESABINI SORACAĞIZ'

Sizden helallik istediler, öyle helallik olmaz. Ben size bu binaları teslim ettiğimde helallik isteyeceğim.

Çiftçinin, esnafın; kooparatif ve bankalara olan kredi ve faiz borçlarını sileceğiz. Devletin devlet olduğu, devletin vatandaşı koruduğu gerçeği ortaya çıkmış olur. Devlet yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır.

Bina yıkılmadıysa güçlendirmesi gerekiyorsa sıfır faizli kredi verilecek. O 23 imza atanlar vardı ya, devlet olarak onlardan bunun hesabını soracağız. Fabrikaların büyük kısımı yeteri kadar çalışamıyor. İşçilerin, mimarın, doktorların, entelektüelerin geri dönmesini sağlayacağız. Her önüne gelen müteahhitlik mi yapar? Depreme dayanıklı, yaşanabilir olması lazım. Müteahhitler için sosyal sigorta getireceğiz. Her binanın bir kimliği olacak.

Afetle ilgili kurumları yeniden yapılandıracağız. Kızılay'ı bulamadık, AFAD yeteri kadar olmadı. İnsanlar soğuktan öldü. Kurtarma ekipleri yoktu."

Kaynak: Gerçek Gündem