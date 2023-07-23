Muhalefet zamlardan sonra çağrıda bulunmuştu... AKP, tatile giren Meclis'in açılmasını istemiyor: Yoklamaya katılmayacaklar

AKP hükümetinin geçen haftalarda aldığı kararlarla başlayan zam fırtınası, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşı çaresiz bıraktı. Muhalefet, zamları görüşmek üzere, Ekim’e kadar tatile giren Meclis’i göreve çağırdı.

SALI GÜNÜ TOPLANACAK

TBMM, muhalefet partilerinin çağrısı üzerine salı günü saat 15.00'te ekonomi gündemiyle olağanüstü toplanacak. Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.

Salı günü muhalefet partili milletvekillerinin tam kadro Genel Kurul salonunda olması bekleniyor. AKP grubu da önemli mazereti olmayan tüm milletvekillerini o gün Ankara'ya çağırdı. Aynı şekilde MHP'li milletvekillerinin de o gün Meclis'te hazır olmaları istendi.

AKP, MECLİS’İN AÇILMASINI İSTEMİYOR: 'YOKLAMA' OYUNU

AKP milletvekilleri salı günü Meclis'te olacak ancak Genel Kurul'da toplantı yeter sayısı aranırken yoklamaya katılmayacak. Muhalefet tarafından toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili bulunursa AKP milletvekilleri bu durumda görüşmelere katılacak.

Genel Kurulda toplantı yeter sayısı bulunursa gündeme geçilecek ve CHP'nin ekonomiye ilişkin önerileri görüşülecek.

Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de öneriler üzerine görüşlerini bildirecek.