Yüzde 30,5'lik zam işe yaracak mı? Eczacılar umutsuz: İlaç sorunu devam edecek

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla, ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan Euro kurunda artış yapıldı. Buna göre; ilaç fiyatlandırmasında 1 Euro 14,03 TL olarak değerlendirilecek. Ancak piyasalarda Euro 30 TL civarında işlem görüyor.

ECZACILAR SORUNUN ÇÖZÜLMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan ilaç zammı sonrası açıklama yaptı. Saydan, “İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Saydan yaptığı yazılı açıklamada, Resmî Gazetede yayımlanan, “Beşerî Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ile ilaç fiyatlandırılmasında kullanılacak 1 Euro değeri için belirlenen 14,0387 liranın, güncel kurun çok altında olması nedeniyle piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

İLAÇ BULUMAMA SORUNU DEVAM EDECEK

Nurten Saydan, güncel Euro kurunun yaklaşık 30 lira olması nedeniyle ithal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntıların yaşanmaya devam edeceğini ifade ederek, “Bu güncellemenin, ilacın hastaya ulaşmasına imkân sağlayacak seviyede olmadığını, yarayı iyileştirmeyeceğini, sadece pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

GERÇEK KURUN ÇOK ALTINDA

İlaç sektöründe Euro kurunun, gerçek kurdan farklı şekilde belirlenmesi nedeniyle son 3 yılda ilaç sektöründe yaşanan sorunların gözle görülür hale geldiğini aktaran Saydan, şunları kaydetti:

“Uygulamanın ilk başladığı dönemde, ilaç için belirlenen Euro kuru, reel Euro kuru ile aynı seyirde ilerliyordu. Ancak bugün itibarıyla ilaç Euro kuru 14,03 lira olarak belirlenirken, reel Euro kuru 30 lira seviyelerine çıkmıştır.

Gerçekçi yaklaşımlarla, ilaç Euro kurunun, güncel ve ekonomik gerçeklere mutlaka uygun hale getirilerek sorunun acilen çözülmesi ve vatandaşın ihtiyacı olan ilaçların eczanelerimize gelmesi sağlanmalı.”

Kaynak: AA