40 liraya koşuyor: Benzine 2 lira zam geliyor!

KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta her gün yeni bir zam geliyor. 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. Zam pompa fiyatına yansıtıldı.

Ancak benzine yeni bir dev zam geliyor. Salı günü 2 TL zam bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 33.92

Benzinin litresi 34.05

Ankara

Motorin litresi 34.35

Benzinin litresi 34.53

İzmir

Motorin litresi 34.58

Benzinin litresi 34.64