Prof. Dr. Veysel Ulusoy açıkladı: KKM'ye getirilen zorunlu karşılık dolar kurunu etkiler mi?

Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Kur Korumalı Mevduatta (KKM) zorunlu karşılık oranlarının artırılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Atılan adımın dolar kuruna etkisine değinen Ulusoy, "Bu finansal aracın ilk defa kendi para birimimizi baskılamak için kullanıldığını görüyorum" dedi.

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Merkez Bankası kararıyla, Kur Korumalı Mevduatların (KKM) zorunlu karşılık oranlarının artırılarak yüzde 15 olmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, KKM'nin zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu. Zorunlu karşılıklar, 21 Temmuz hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 4 Ağustos'tan itibaren tesis edilecek.

"KENDİ PARA BİRİMİMİZİ BASKILAMAK İÇİN KULLANILIYOR"

Konuya ilişkin Gerçek Gündem TV YouTube yayınında Ökkeş Taşkın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, "Dövizi baskılamak için kullanılan bu finansal aracın ilk defa kendi para birimimizi baskılamak için kullanıldığını görüyorum. Çünkü KKM'yi sonlandırma sürecinde ani bir TL bolluğunu önlemek için getirilen bir finansal bir araç noktasına geldi" dedi.

DOLAR  DÜŞECEK Mİ?

KKM'ye getirilen zorunlu karşılık uygulamasının dolara etkisine değinen Ulusoy, "Döviz kurunda düşüş olmaz. Çünkü bir ülkede enflasyon varsa ve faizlerde enflasyona parelel bir şekilde yükseltiliyorsa kur düşmez" diye konuştu.

HESAPLANAN TUTAR 500 MİLYAR TL

Öte yandan Ocak ayında, 3 aydan uzun süreli KKM'lerde zorunlu karşılıklar sıfırlanmıştı. Miktarsal sıkılaştırma kapsamında, KKM ödemeleri kaynaklı piyasadaki likidite fazlasının zorunlu karşılıklarla çekilmesi bekleniyor. Hesaplanan tutar ise 500 milyar TL'ye yakın.

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Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Kur Korumalı Mevduat (KKM) KKM Merkez Bankası Dolar Dolar kuru Veysel Ulusoy
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