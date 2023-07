Sinop'ta berber tarifesine zam!

Sinop’ta berber tarifesine yapılan zam, Esnaf ve Sanatkarlar Odası kararı ile onaylandı.

Yeni berber tarifesi şöyle:

- Sadece saç tıraşı yıkamalı 140 TL,

- Sakal tıraşı 70 TL,

- Saç ve sakal tıraşı ise yıkama ve fön ile birlikte 200 TL,

- Çocuk tıraşı 85 TL.

"ALDIĞIMIZ PARA DA PULA DÖNÜŞÜYOR"

Sinop'ta yeni zamlı tarifeyi değerlendiren Kuaför Seyit Işık, "Yeni tarifeyle saç sakal 200 TL oldu. Bundan 3-4 yıl öncesine kadar biz bu işlemi 50 liraya yapıyorduk. O zamanlar daha mutluyduk. Şimdi maalesef her gün her şeye zam geldiği için mecbur olarak yapıyoruz bu zammı. Keşke bu zamlar olmasa çünkü insanların da alım gücü düşüyor. Bu da herkese yansıyor. Geçinmek için çalışıyoruz. Birikim yapamıyoruz. Çoluğunuz, çocuğunuz varsa zaten sıkıntı. Masraflar güç geçtikçe artıyor. Aldığımız para da pula dönüşüyor. Mutlu muyum desem, sadece yaşıyoruz. Müşteriler bu fiyata tepki gösteriyor. 'Her şeye zam geldi', 'size de mi zam geldi' 'ne yapıyorsunuz da zam geldi' diyorlar. Öyle olmuyor. Burada aldığımız malzeme, ödediğimiz doğal gaz ödediğimiz elektrik hepsi üst üste binince maalesef zam yapmak zorunda kalıyoruz. Akşam markete girince, manava girince veya kasaba girince aldığın paradan cebine yüzde 10 kalıyor. Sonuçta elektrik, su, kira var. Maalesef geçim zor" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem