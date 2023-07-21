Kredi kartı, ek hesap ve ticari kredilerde faizler arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) 2023 Temmuz ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. Banka, yüzde 15 olan politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye yükseltti.

Bu gelişmeler sonrası 1 Ağustos itibarıyla kredi kartı ve Kredili Mevduat Hesabı-Ek hesap (KMH) faiz tavanı aylık yüzde 1,91’den 2,13’e çıkmış olacak.

TİCARİ KREDİLERDE DE FAİZLER ARTTI

Ticari krediler için tavanlar ise, yüzde 29,4 ve yüzde 37,8’e yükseldi. Bir önceki oranlar ise yüzde 25 ve yüzde 32,2 idi.

"VERGİLER DAHİL MALİYET YÜZDE 2,77"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Kredi kartı, KMH ve ticari kredi faiz tavanları artırıldı. 1 Ağustos itibarıyla kredi kartı ve KMH faiz tavanı aylık yüzde 1,91’den 2,13’e çıkacak. Vergiler dahil maliyet ise yüzde 2,77 olacak. Ticari krediler için tavan 37,8’e yükseldi" dedi.

FAİZ ARTIŞI PİYASALARI NASIL ETKİLİYOR?

Faizdeki artışın başta kredi kartı ve kredili mevduat hesabı faizi olmak üzere ihtiyaç ve ticari kredi faizi limitleri ve Merkez Bankası'nın fonlama faizini etkiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem