Ekonomik kriz fırtınaya dönüştü, şirketler battı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, haziran ayında bin 938 şirket kapanırken, yılın ilk 6 ayında toplam kapanan şirket sayısı 9 bin 852 oldu.

Ekonomik kriz fırtınaya dönüştü, şirketler battı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemiyle enflasyon, Merkez Bankası'nın izlediği gevşek para politikası nedeniyle geçen yıl yüzde 85'i aşarak 24 yılın zirvesine çıktıktan sonra mayıs itibarıyla yüzde 40'ın altına gerilemiş olsa da, enflasyonun yıl sonu yüzde 60'ın üzerinde olması bekleniyor.

Enflasyonun ve dolar kurunun artmasıyla yaşanan ekonomik kriz gün yüzene çıkarken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2023 Haziran verilerine göre, haziran ayında bin 938 şirket kapanırken, yılın ilk 6 ayında toplam kapanan şirket sayısı 9 bin 852 oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA YILLIK YÜZDE 29,6 DÜŞÜŞ

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 23,3 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,1 azaldı.

Haziran 2023'de, Haziran 2022'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 48,8 oranında azalırken; kurulan kooperatif sayısı yüzde 36,8 arttı.

2023'ün ilk 6 ayında, 2022'in ilk 6 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,6, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16 azalırken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 63,1 yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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