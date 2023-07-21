Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram altın ne kadar?

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeyi sürdürmesi altın fiyatlarını destekledi. Bu gelişmelerle gram altın yükselişini sürdürdü.

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Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor: Gram altın ne kadar?

Küresel piyasalar, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor.

Yurt içi piyasalarda ise, dolar kurunun yükselmesi altın fiyatlarını destekledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından bin 706 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında bin 695 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 800 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 290 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Dün yüzde 0,4 azalışla günü 1.970 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.967 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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