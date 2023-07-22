Ekonomik kriz derinleşiyor, elektriğe dev zam yolda!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye yükseltildi. Bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8 Katma Değer Vergi oranı ise yüzde 10 oldu.

Böylece, vergi oranlarındaki artışın ve TL’deki yeni değer kaybının etkisiyle temmuzda yüzde 10 enflasyon artışı bekleniyor. Ayrıca, yıl sonu enflasyonun ise yüzde 50’li seviyelerden yüzde 60’lara çıkmasının kaçınılmaz olduğu değerlendiriliyor.

"ELEKTRİĞE ZAM BÜYÜK GELECEK"

Vergi artışlarıyla piyasalarda enflasyonun daha da artacağı endişesi hakim olurken Ekonomist Mustafa Sönmez, sosyal medya hesabından son iki yıllık enflasyon ile elektrik arasındaki makasa dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Elektriğe zammın eli kulağında. Saray, seçim öncesi elektriğe indirim yaptırmıştı. TÜFE ile elektrik arası makas açılmış halde ve zam taleplerine yanıt verme hazırlığı yapılıyor. 2021 temmuz ayından bu yana TÜFE yüzde 142 artarken elektrik fiyatları yüzde 71 artmış. Zam, büyük gelecek."

Sönmez'in paylaştığı grafik şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem