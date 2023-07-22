Uzmanı tek tek açıkladı: Emekli ve memur maaşlarında 'ilave ödeme' oyunu!
Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli ve memur maaşlarında 'ilave ödeme' konusunda değerlendirmede bulundu. Maddeler halinde emekli ve memur maaşlarında yaşanan kayıpları sıralayan Çelik, "Ciddi kayba uğrayacaklar" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu. Memur, memur emeklisi, ve SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabii olan emeklilere yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.
Toplu sözleşmeye göre, memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 zam almıştı. Memur ve memur emeklileri bu zammı aşan oranda enflasyon için fark almaya hak kazanıyor. Memurlara bu yılın ikinci 6 ayı için, yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Memurlar ikinci 6 ayda yüzde 6'lık sözleşme zammına ek olarak yüzde 11,77'lik enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 17,77'lik zamma hak kazandı.
6 aylık enflasyon oranın açıklanmasıyla beraber SSK ve Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabii emeklilerin de alacağı zam oranı belli oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77 zam alacak.
MEMURLARA SEYYANEN ZAM
Ancak yaşanan ekonomik kriz memurlara seyyanen zammı gündeme getirirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın beraber yürüttüğü memur maaşı düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.