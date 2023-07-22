Kamu alacaklarında faizler yeniden belirlendi!

Kamu muhasebatında 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak kanuni faiz ile temerrüt faiz oranları yeniden tespit edildi.

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Kamu alacaklarında faizler yeniden belirlendi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, genel hükümlere göre takip ve tahsil edilecek kişilerden alacaklara uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları değiştirildi.

TİCARİ İŞLERDE FAİZ YÜZDE 16,75 OLDU

Buna göre, 1 Temmuz 2023'ten itibaren kanuni faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9, temerrüt faiz oranı sözleşmeyle belirlenmemişse yüzde 9, ticari işlerde yüzde 16,75 olarak uygulanacak.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Tebliğ, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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