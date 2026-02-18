Muğla'daki Baba Oğul Cinayetinde Korkunç İddia! Azmettirici Şoke Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla'da Ortaca ilçesindeki tüpçü dükkanında çalışan Göksal Uslu, geçen yıl 10 Haziran'da saat 18.00 sıralarında, bir restoranda garsonluk yapan Menderes Aşgın'ın (45) Terzialiler Mahallesi'nde oturduğu apartmanın ikinci katındaki evine geldi. Birlikte alkol aldıkları belirtilen Uslu ile Aşgın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uslu, mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın’ı, ve Aşkın'ın 12 yaşındaki oğlu Kıvanç Aşgın’ı öldürdü. Uslu ayrıca aynı evde yaşayan, Aşgın’ın 3 yıl önce boşandığı eşi Nesrin Acar’ı da ağır yaraladı. Olayın ardından motosikletle kaçan Uslu kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

İDDİANAMEDE KRİTİK DETAYLAR

Soruşturmanın ardından Göksal Uslu hakkında Menderes ve Kıvanç Aşgın'ı 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Nesrin Acar'ı ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs'ten 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Uslu'nun çıkan tartışmada baba Menderes Aşgın'ı bıçakla öldürdüğü, o sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Aşgın'ın oğlu Kıvanç Aşgın'ı da engelleyerek bıçakla öldürdüğü belirtildi.

NESRİN ACAR DURUŞMAYA KATILMADI

İddianame, Fethiye 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Tutuklu sanık Göksal Uslu, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Menderes ve Kıvanç Aşgın'ın yakınları ile taraf avukatları, duruşma salonunda yer aldı. Olayda yaralanan Nesrin Acar ise duruşmaya gelmedi.

OĞLU ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşmada ölen Menderes Aşgın ile saldırıda ağır yaralanan Nesrin Acar'ın büyük oğlu İbrahim Aşgın'ın avukatı Sibel Polat, anne Nesrin Acar'ın mağdur sıfatıyla değil, sanık olarak yargılanması gerektiğini savundu. Avukat Polat, "Müvekkilimiz de annesinden şikayetçidir. Nesrin Acar'ın sanık Göksal Uslu ile bir iletişimi olduğunu ve bu cinayetin birlikte planlandığını düşünüyoruz. Nesrin Acar kocasından nefret eden, onu sürekli küçük düşüren biridir. Bu olayın azmettiricisinin o olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle geriye dönük telefon görüşme kaydı trafiği (HTS) kayıtlarının çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

Tutuklu sanık Göksal Uslu ise uzaktan bağlantı ile savunma yapmak istemediğini, bir sonraki duruşmada mahkeme heyetinin karşısına bizzat çıkarak savunma yapmak istediğini beyan etti. Tarafların dinlemesinin ardında mahkeme heyeti, Uslu'nun tutukluluk halinin devamına, iddiaların araştırılması için HTS kayıtlarının incelenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

