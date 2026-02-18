Milyonluk Vurgun Ağına Darbe: 5 Kişi Tutuklandı

Yüksek kazanç vaadi milyonluk vurguna dönüştü. Yalova merkezli dolandırıcılıkta 5 kişi tutuklandı.

Milyonluk Vurgun Ağına Darbe: 5 Kişi Tutuklandı
Yalova’da internet üzerinden 'yüksek kazançlı yatırım' vaadiyle vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyon düğmesine basıldı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, mağdurların toplam 3 milyon 857 bin lirayı paravan şirketler aracılığıyla kripto cüzdanlara aktardığını belirledi.

Bunun üzerine İzmir, Edirne, Manisa, Kocaeli, Adana, Mardin ve Gaziantep’te eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, aranan bir kişinin cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

