Okullarda Ara Tatil Kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Beklenen Açıklama

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin yakından takip ettiği ara tatil konusu yeniden gündeme geldi. Eğitim takviminde değişiklik olup olmayacağı merak edilirken, kamuoyunun beklediği soru Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yöneltildi.

BAKAN TEKİN’DEN ARA TATİL AÇIKLAMASI

TVNET yayınında konuşan Bakan Tekin, Türkiye’deki resmi ve dini bayramların yoğunluğuna dikkat çekerek 180 iş günlük eğitim süresinin planlanmasında zaman zaman zorluk yaşandığını ifade etti. Tekin, bu konuda kesinleşmiş bir karar bulunmadığını vurguladı.

Bakan Tekin, eğitim takviminin birçok değişkene bağlı olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Okullar açıldıktan sonra 29 Ekim, yılbaşı, 1 Mayıs, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi pek çok tatil periyodu devreye giriyor. Buna rağmen 180 iş günü eğitim verilmesi gerekiyor. Öğretmenlerimizin yasal tatil süreleri de dikkate alındığında takvimi dengelemek kolay olmuyor.”

KARAR ALAN ARAŞTIRMASI SONRASINDA NETLEŞECEK

Tekin, özellikle ilerleyen yıllardaki bayram takvimlerinin eğitim dönemine denk gelmesinin planlamayı daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti. Bakanlık bünyesinde kapsamlı bir değerlendirme yürütüldüğünü kaydeden Tekin, “Bu yıl gerçekleştireceğimiz alan araştırmasının ardından daha net bir karar ortaya koyacağız” dedi.

İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU

2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönemin devam ettiği süreçte öğrenciler ve öğretmenler ara tatil takvimine odaklandı. Bakanlık programına göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler 13 Mart Cuma günü derslerin bitmesiyle birlikte tatile çıkacak. Tatilin ardından okullarda 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders zili çalacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlamıştı. Mevcut akademik takvime göre eğitim öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

Kaynak: TVNET