Muğla'da Sır Ölüm: Yaşlı Çift, Başlarından Vurulmuş Halde Bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde 72 yaşındaki Ömer Alkan ile eşi Hatice Alkan, evlerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Muğla'da Sır Ölüm: Yaşlı Çift, Başlarından Vurulmuş Halde Bulundu
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Muğla'nın Milas ilçesinde 72 yaşındaki Ömer Alkan ve 70 yaşındaki eşi Hatice Alkan'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Hisarbaşı Hoca Bedrettin Mahallesi Çorbacı Sokak'taki Alkan çiftine ait eve giden polis ekipleri, itfaiyenin yardımıyla içeri girdi.

BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR

Polis ekipleri, Ömer Alkan'ı kanepede eşi Hatice Alkan'ı ise oturma odasında başından av tüfeğiyle vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Alkan çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Muğla'da Sır Ölüm: Yaşlı Çift, Başlarından Vurulmuş Halde Bulundu - Resim : 1
Hatice Alkan

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Av tüfeğinin yanında bulunması nedeniyle Ömer Alkan'ın eşini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Çöp kovasındaki incelemedeyse tüfek kartuşları ele geçirildi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Alkan çiftinin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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