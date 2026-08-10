Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Timinde Yer Alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin Ablası Adliyeye Sevk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Burkay Karatepe ile örgütsel yöntemlerle irtibat kurduğu, kardeşine maddi destek sağladığı ve uzun süre saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen Ayşe Alanur Karatepe hakkında işlem başlatıldı.

ABLAYA DA GÖZALTI

Başsavcı Necati Kayaközü’nün talimatıyla harekete geçen ekipler, Burkay Karatepe’nin yakalandığını öğrenmesinin ardından Muğla’ya geldiği belirlenen Ayşe Alanur Karatepe’yi, 6 Ağustos’ta Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelinin kaldığı otel odasında, kullandığı araçta ve Eskişehir’deki ikamet adresinde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

ÖRGÜTSEL HABERLEŞME YÖNTEMLERİYLE İRTİBAT KURDU

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Ayşe Alanur Karatepe’nin, örgütsel haberleşme yöntemleriyle kardeşiyle irtibat kurduğu, yiyecek ve sağlık ihtiyaçlarını karşıladığı, maddi destek sağladığı, yurt dışına kaçış planlarına yardımcı olduğu, ailesine bilgi ulaştırdığı ve gizlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayşe Alanur Karatepe adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ANKA