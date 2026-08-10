Konya'da Cezaevinde İsyan Çıktı Paylaşımlarına Jet Soruşturma: 8 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda “isyan çıktı, ölü ve yaralılar var” şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve adli işlemlerine yönelik çalışmalar sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına; ölü ve yaralıların olduğuna yönelik çıkan haberlerin ardından harekete geçerek soruşturma başlattı.
8 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Bu kapsamda dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve adli işlemlerine yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına yönelik çıkan haberlere karşı açıklama yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta bazı basın yayın kuruluşları ile internet sitelerinde "cezaevinde isyan çıktığına" dair iddiaların yer aldığı belirtildi.
'İDDİA DOĞRU DEĞİL, GEREKLİ İNCELEME VE TAKİP YAPILMAKTA'
Bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA