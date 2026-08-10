Konya'da Cezaevinde İsyan Çıktı Paylaşımlarına Jet Soruşturma: 8 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda “isyan çıktı, ölü ve yaralılar var” şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve adli işlemlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Son Güncelleme:
Konya'da Cezaevinde İsyan Çıktı Paylaşımlarına Jet Soruşturma: 8 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına; ölü ve yaralıların olduğuna yönelik çıkan haberlerin ardından harekete geçerek soruşturma başlattı.

8 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bu kapsamda dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve adli işlemlerine yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına yönelik çıkan haberlere karşı açıklama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta bazı basın yayın kuruluşları ile internet sitelerinde "cezaevinde isyan çıktığına" dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

'İDDİA DOĞRU DEĞİL, GEREKLİ İNCELEME VE TAKİP YAPILMAKTA'

Bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Konya Cezaevi
Son Güncelleme:
Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ailesiyle Görüşecek! 17 Yıllık Karanlıkta Gün Işığı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ailesiyle Görüşecek
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Konya'da 'Cezaevinde İsyan Çıktı' İddiasına Emniyetten Yalanlama Geldi Emniyetten 'Cezaevinde İsyan' Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Cemil Tugay'dan AK Parti İddiasını Güçlendiren Hamle: Gruptan Ayrıldı Cemil Tugay'dan AK Parti İddiasını Güçlendiren Hamle: Gruptan Ayrıldı
Süleyman Soylu'ya Atılan İftirada Mahkemeden Çarpıcı Karar Süleyman Soylu'ya Atılan İftirada Mahkemeden Çarpıcı Karar
AYM'den Kadınlara Kötü Haber: Evlilikte Kütüğün Erkeğe Geçmesine Yapılan İtiraza Red AYM'den Kadınlara Kötü Haber: Evlilikte Kütüğün Erkeğe Geçmesine Yapılan İtiraza Red
İhracı İstenmişti! CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek Partiden İstifa Ettiğini Duyurdu CHP'li Başkan İstifa Ettiğini Duyurdu
Özgür Özel Kararını Verdi! YENİ Parti'nin 'Çerçeve Yasa' Tutumu Belli Oldu YENİ Parti'nin 'Çerçeve Yasa' Tutumu Belli Oldu