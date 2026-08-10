Özgür Özel Kararını Verdi! YENİ Parti'nin 'Çerçeve Yasa' Tutumu Belli Oldu

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Çerçeve yasa' teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine saatler kala YENİ Parti'de dikkat çeken bir karar alındı. Parti yönetimi, basına kapalı gerçekleştirilen grup toplantısında milletvekillerinin oy tercihlerini kendilerinin belirlemesine karar verdi.

İZLENECEK TUTUM BELLİ OLDU

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturması hedeflenen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" Meclis Genel Kurulu'nun gündemine geldi. 12 maddeden oluşan teklif, TBMM Adalet Komisyonu'nda yaklaşık 18 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilmişti. Genel Kurul görüşmeleri öncesinde YENİ Parti de kapalı grup toplantısı düzenleyerek teklif karşısında izlenecek tutumu ele aldı.

YENİ PARTİ'DE VEKİLLERE OY SERBESTİSİ

Toplantıda yapılan değerlendirmelerin ardından milletvekillerinin Genel Kurul'daki oylamada kullanacakları oy konusunda serbest bırakıldığı öğrenildi. Kulis bilgilerine göre YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıda milletvekillerine "Konuşmamı dinleyin, kimse üzülmeyecek, bana güvenin" mesajını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi