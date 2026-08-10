Konya'da 'Cezaevinde İsyan Çıktı' İddiasına Emniyetten Yalanlama Geldi

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Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına yönelik çıkan haberlere karşı açıklama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta bazı basın yayın kuruluşları ile internet sitelerinde "cezaevinde isyan çıktığına" dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

'İDDİA DOĞRU DEĞİL, GEREKLİ İNCELEME VE TAKİP YAPILMAKTA'

Bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA