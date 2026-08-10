Konya'da 'Cezaevinde İsyan Çıktı' İddiasına Emniyetten Yalanlama Geldi

Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Konya'da 'Cezaevinde İsyan Çıktı' İddiasına Emniyetten Yalanlama Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına yönelik çıkan haberlere karşı açıklama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta bazı basın yayın kuruluşları ile internet sitelerinde "cezaevinde isyan çıktığına" dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

'İDDİA DOĞRU DEĞİL, GEREKLİ İNCELEME VE TAKİP YAPILMAKTA'

Bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Konya Cezaevi
Son Güncelleme:
Süleyman Soylu'ya Atılan İftirada Mahkemeden Çarpıcı Karar Süleyman Soylu'ya Atılan İftirada Mahkemeden Çarpıcı Karar
İhracı İstenmişti! CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek Partiden İstifa Ettiğini Duyurdu CHP'li Başkan İstifa Ettiğini Duyurdu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Cemil Tugay'dan AK Parti İddiasını Güçlendiren Hamle: Gruptan Ayrıldı Cemil Tugay'dan AK Parti İddiasını Güçlendiren Hamle: Gruptan Ayrıldı
Süleyman Soylu'ya Atılan İftirada Mahkemeden Çarpıcı Karar Süleyman Soylu'ya Atılan İftirada Mahkemeden Çarpıcı Karar
AYM'den Kadınlara Kötü Haber: Evlilikte Kütüğün Erkeğe Geçmesine Yapılan İtiraza Red AYM'den Kadınlara Kötü Haber: Evlilikte Kütüğün Erkeğe Geçmesine Yapılan İtiraza Red
İhracı İstenmişti! CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek Partiden İstifa Ettiğini Duyurdu CHP'li Başkan İstifa Ettiğini Duyurdu
Özgür Özel Kararını Verdi! YENİ Parti'nin 'Çerçeve Yasa' Tutumu Belli Oldu YENİ Parti'nin 'Çerçeve Yasa' Tutumu Belli Oldu