Cemil Tugay'dan AK Parti İddiasını Güçlendiren Hamle: Gruptan Ayrıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP ve Yeni Partili meclis üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubundan ayrıldığı öne sürüldü. Tugay'ın 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılabileceği iddia edildi.

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Cemil Tugay'dan AK Parti İddiasını Güçlendiren Hamle: Gruptan Ayrıldı
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CHP'den istifa eden ancak YENİ Parti'ye katılmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi geleceğiyle ilgili tartışmalar sürüyor. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le tartışma yaşadığı bilgisi kulislerde yer alan Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği iddia ediliyor. Son kulis bilgilerini tv100 ekranlarında Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan aktardı.

WHATSAPP GRUBUNDAN AYRILDI, ÖZGÜR ÖZEL ULAŞAMIYOR

Gazeteci Burhan’ın aktardıkları şöyle: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP ve Yeni Parti üyelerinden oluşan Meclis üyelerinin yer ayrıldığı WhatsApp grubundan dün ayrıldığı öğrenildi.

Gelinen nokta itibariyle hem Özgür Özel Bey ile Cemil Tugay’ın bir iletişim sorunu olduğu hatta Özgür Özel Bey ulaşamıyor. Cemil Tugay’ın CHP’de de kalmayacağı öngörülüyor. Bugün de CHP’li ve Yeni Partili belediye meclis üyeleri ve yöneticilerinin olduğu gruptan ayrıldı. Bu da bir mesaj olarak değerlendiriliyor Ankara’da.

14 AĞUSTOS'TA AK PARTİ'YE GEÇECEK

Bugünkü şartlar itibariyle gözüken o ki 14 Ağustos tarihinde AK Parti’ye katılacak gibi duruyor."

Cemil Tugay, AK Parti’ye geçerse İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk defa AK Parti yönetimine geçecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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