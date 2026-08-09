Mekke Anlaşması'nın Ardından Flaş Gelişme: Suudi Arabistan'da Petrol Rafinerisi Vuruldu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini İHA'yla hedef aldıklarını duyurdu.

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Mekke Anlaşması'nın Ardından Flaş Gelişme: Suudi Arabistan'da Petrol Rafinerisi Vuruldu
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan bölgesinde bulunan Saudi Aramco rafinerisine İHA ile saldırı düzenlediklerini belirtti.

'İHA TESİSE İSABET ETTİ'

Seri, İHA'nın Saudi Aramco tesisine isabet ettiğini öne sürerek, saldırının Suudi Arabistan'a ait İHA'ların Yemen hava sahasındaki uçuşlarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini savundu.

SABAH SAATLERİNDE YANGIN HABERİ ÇIKMIŞTI

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, pazar günü erken saatlerde Cizan'daki Aramco rafinerisine ait bir tesiste yangın çıktığını bildirmişti. Bakanlık, yangının söndürüldüğünü ve olayda yaralanan olmadığını belirtmiş, ancak yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi vermemişti.

Kaynak: AA

Etiketler
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