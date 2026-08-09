CHP'de Sular Durulmuyor! Kurultay Çağrısına 'Terörsüz Türkiye' Arası: Onursal Genel Başkanlık Masada

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Eski CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 90 milletvekilinin istifa etmesiyle sonuçlanan CHP içindeki kriz henüz tam olarak dinmiş değil.

'KURULTAYA GİT, ADAY OLMA'

Ortaya atılan iddialara göre CHP'de bazı milletvekillerinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kurultaya gidin ve aday olmayın" çağrısı yapmak için hazırladığı deklarasyonun çerçeve yasa gündemi nedeniyle ertelendiği öne sürüldü. Parti içi muhalefette Kılıçdaroğlu için "onursal genel başkanlık" formülünün de tartışıldığı belirtildi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ, ÇAĞRIYI ERTELETTİ

Nefes'te yer alan habere göre Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri, Kılıçdaroğlu'na kurultaya gitmesi ve yeniden aday olmaması çağrısı yapmaya hazırlanıyordu. Ancak deklarasyon, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni çözüm sürecindeki çerçeve yasa görüşmeleri nedeniyle ertelendi.

'ONURSAL GENEL BAŞKANLIK' MASADA

Deklarasyonu hazırlayan milletvekillerinin, yasa sürecinin tamamlanmasının ardından parti içindeki tartışmalara yeniden odaklanmayı planladığı aktarıldı.

Muhalif milletvekilleri arasında Kılıçdaroğlu'nun "onursal genel başkan" ilan edilmesi seçeneğinin de konuşulduğu belirtildi. Milletvekilleri, Kılıçdaroğlu'na saygılarının sürdüğünü ancak aktif siyaseti bırakması gerektiğini savunarak, onun liderliğinde girilecek bir seçimde CHP'nin oy kaybedeceğini öne sürdü.

'DELEGELERİ BELİRLESE DE SEÇİLEMEZ'

Olağanüstü kurultay şartlarının oluşmadığını kabul eden milletvekilleri, olağan kurultay sürecinin hızlandırılmasını istedi. Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceği delegelerle yapılacak bir kurultayda dahi yeniden genel başkan seçilemeyeceğini savunan muhalifler, Özgür Özel'in önceki kurultay zaferini örnek gösterdi.

Kaynak: Nefes