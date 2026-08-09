CHP ve YENİ Parti Arasında Seçim Krizi: Belediye AK Parti'ye Geçebilir

CHP ve YENİ Parti arasında belediye krizi patlak verdi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktarımına göre, belediye başkanı İlkay Çiçek'in tutuklandığı ve görevinden uzaklaştırıldığı Menderes Belediyesi'nde yapılacak başkan vekili seçimlerinde CHP aday çıkaracağını duyururken, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, YENİ Parti'nin kendilerine destek vermesi gerektiğini söyledi.

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CHP ve YENİ Parti Arasında Seçim Krizi: Belediye AK Parti'ye Geçebilir
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Gazeteci İsmail Saymaz, yaptığı paylaşımda CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü ile konuştuğunu, CHP'nin Menderes Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminde aday çıkaracağını söylediğini duyurdu.

'DOĞRUSU, YENİ PARTİLİLERİN ADAYIMIZA DESTEK VERMESİ'

Saymaz, Gümrükçü'nün, "Bizim arkadaşlarımız Başkan İlkay Çiçek ile ilgili iki buçuk yıl boyunca bugün Yeni Parti’ye geçenleri uyardı. Hiçbir adım atılmadığı gibi, arkadaşlarımız cezalandırıldılar. Çiçek, bugün hala CHP üyesi. Doğrusu, Yeni Partililerin bizim adayımıza destek vermesidir. Belediye AK Parti’ye gitsin istemiyorlarsa bizi desteklesinler" ifadelerini kullandığını aktardı.

ÇİÇEK TUTUKLANDI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Ağustos’ta 16 kişi, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet”, “irtikap”, “resmî belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklanırken 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı ise Çiçek'in tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

CHP'DEN İHRAÇ KARARI ÇIKTI

Çiçek henüz tutuklanmadan önce CHP'den yapılan açıklamada ise kendisinin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtilmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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