Gök Yüzündeki Görsel Şölene Bursa'da Büyük İlgi

Bursa'da gökyüzüne ilgi duyanlar, Perseid meteor yağmurunu, kentin yüksek bölgeleri ve sahil kesimlerinden izledi.

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Gök Yüzündeki Görsel Şölene Bursa'da Büyük İlgi
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2026 Gök Olayları Yıllığı’na göre, bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmurları, her yıl 8 kez yaşanıyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU DİKKAT ÇEKİYOR

Quadrantid, Lyrid, Eta Aquarid, Delta Aquarid, Perseid, Orionid, Leonid ve Geminid olarak adlandırılan bu doğa olaylarından en dikkat çekeni ise Perseid meteor yağmuru olarak biliniyor.

VATANDAŞLAR YÜKSEK NOKTALARI AKIN ETTİ

Gök taşlarının yüksek hızlarla dünya atmosferine girip sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan bu olayı izlemek isteyen Bursalılar, gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerine ve sahil bölgelerine akın etti. Bazıları kısa süreli gözlem yaptı, bazıları ise karavan ve çadırlarıyla bölgelere gelip, gece boyunca meteor yağmurunu izledi. Yılın en görkemli gökyüzü olaylarından olduğu ifade edilen Perseid meteor yağmuru, Bursa'da ilgiyle izlendi.

Kaynak: DHA

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