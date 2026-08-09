İstanbul'da Dehşet Anları! Görme Engelli Genç Raylara Düşüp Trenin Altında Kaldı

Şişli'de doğuştan görme engelli olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Enes G., kız arkadaşıyla buluşmak için gittiği metro istasyonunda dengesini kaybederek raylara düştü. Metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Enes G.'nin raylara düştüğü anların kamera kaydı ise ortaya çıktı. Korku dolu anlarda etraftaki vatandaşların kaza sonrası kaçıştığı anlar da dikkat çekti.

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Olay, 26 Temmuz Pazar günü saat 10.30 sıralarında Gayrettepe Mahallesi’ndeki M2 Gayrettepe Metro İstasyonu’nda meydana geldi.

GÖRME ENGELLİ GENÇ METRO RAYLARINA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre doğuştan görme engelli olduğu öğrenilen Enes G., kız arkadaşıyla buluşmak için İstanbul Havalimanı’ndan metro istasyonuna geldi. Metro perona yaklaştığı sırada dengesini kaybeden Enes G., raylara düştü.

EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Bilincinin açık olduğu belirlenen Enes G., ayağındaki ağrı nedeniyle ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler bir süre durduruldu. Ekiplerin çalışmalarının ardından seferler normale dönerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Diğer yandan yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, elindeki valizle peronda bekleyen Enes G.nin metro yaklaştığında raylara düştüğü ve vatandaşların kaçtığı anlar görülüyor.

Kaynak: DHA

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