Öğrenci Affı Çıktı: Başvurular İçin 4 Ay Süre

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Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla getirilen geçici düzenlemeyle, kendi isteğiyle ilişiğini kesenler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle üniversitelerden ayrılan öğrencilerin yeniden öğrenimlerine dönmelerinin önü açıldı.

4 AYLIK SÜRE

Bir yükseköğretim programına yerleşmesine rağmen kayıt yaptırmayan öğrenciler de düzenlemeden yararlanabilecek. Bu kapsamda öğrencilerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurması gerekecek. Şartları sağlayan öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Düzenleme tüm öğrencileri kapsamıyor. Terör suçları, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar kapsam dışında bırakıldı.

Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ve bazı fikri mülkiyet suçlarından mahkum olanlar da öğrenci affından yararlanamayacak. Ayrıca terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyelik, mensubiyet, iltisak ya da irtibat nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilenler de düzenlemenin dışında tutuldu.

Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı bazı eğitim kurumlarından ilişiği kesilenler de bu haktan yararlanamayacak.

Kaynak: AA