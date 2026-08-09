Gaziantep'te 4.5 Büyüklüğünde Deprem: Çevre Şehirler de Etkilendi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent genelinde paniğe yol açarken çevre şehirlerde de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 03.42'de merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE KENTLERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 7,44 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

KANDİLLİ 4.6 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise yaşanan depremin büyüklüğünü 4.6 olarak geçerken, derinliğini ise 9,2 kilometre olarak ölçtü.

Kaynak: DHA

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AFAD Deprem Gaziantep Kandilli Rasathanesi
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