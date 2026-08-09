Adana'daki Tünel Kazasında Can Kaybı 2'ye Yükseldi

Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Yedigöze İçme Suyu Projesi kapsamında yürütülen tünel çalışması sırasında yaşanan göçükte ağır yaralanan 57 yaşındaki işçi Bekir Çelik de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'e yükseldi.

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Eğriçam Mahallesi'nde Adana ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yedigöze İçme Suyu Projesi alanında dün tünel açma çalışması yapıldığı sırada göçük oldu.

CAN KAYBI 2'YE YÜKSELDİ

İhbarla bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan 5 işçiden Necmettin Tok (55) hayatını kaybetti, Bekir Çelik ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. 3 işçi de kendi imkanlarıyla kurtuldu. Bekir Çelik, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Adana Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Çelik de bu sabah hayatını kaybetti. Böylece olayda, ölü sayısı 2'e yükseldi. Soruşturma sürüyor.

Adana'daki Tünel Kazasında Can Kaybı 2'ye Yükseldi - Resim : 1

Adana'da Göçük Faciası, Bir İşçi Hayatını KaybettiAdana'da Göçük Faciası, Bir İşçi Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: DHA

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