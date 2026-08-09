İstanbul'da Gece Yarısı AVM Yangını!

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Yangın, saat 04.15 sıralarında Fatih Bulvarı üzerindeki 5 katlı alışveriş merkezinde çıktı.

ALEVLER DIŞ CEPHEYİ SARDI

Alışveriş merkezinin eksi 1 ve eksi 2’nci katında bulunan kafeteryaların olduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dışarıdaki klimaların bulunduğu bölüme sıçradı. Alışveriş merkezinin dış cephesini alevler sardı.

YANGIN SONUCU MADDİ HASAR OLUŞTU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler, alışveriş merkezinde oluşan yoğun dumanın tahliyesini gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde bazı iş yerlerinde yangın nedeniyle hasar meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: DHA