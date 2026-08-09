Sakarya ve Kocaeli'nin Bazı İlçelerinde Deniz Yasağı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri ile Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Son Güncelleme:
Sakarya ve Kocaeli'nin Bazı İlçelerinde Deniz Yasağı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde olumsuz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca olumsuz şartlar nedeniyle ilçelerde denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

KOCAELİ'DE DE YASAK GELDİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçede bulunan tüm sahillerde denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, yasağa uyulması istendi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli Sakarya Deniz
Son Güncelleme:
Gök Yüzündeki Görsel Şölene Bursa'da Büyük İlgi Gök Yüzündeki Görsel Şölene Büyük İlgi
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
İstanbul'da Dehşet Anları! Görme Engelli Genç Raylara Düşüp Trenin Altında Kaldı İstanbul'da Dehşet Anları! Görme Engelli Genç Raylara Düşüp Trenin Altında Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Düzenleme Meclis'ten Geçti: Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Yeni Dönem Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Yeni Dönem
CHP ve YENİ Parti Arasında Seçim Krizi: Belediye AK Parti'ye Geçebilir CHP ve YENİ Parti Arasında Seçim Krizi: Belediye AK Parti'ye Geçebilir
Mekke Anlaşması'nın Ardından Flaş Gelişme: Suudi Arabistan'da Petrol Rafinerisi Vuruldu Suudi Arabistan'da Petrol Rafinerisi Vuruldu
CHP'de Sular Durulmuyor! Kurultay Çağrısına 'Terörsüz Türkiye' Arası: Onursal Genel Başkanlık Masada Kurultay Çağrısına 'Terörsüz Türkiye' Arası
İstanbul'da Gece Yarısı AVM Yangını! İstanbul'da Gece Yarısı AVM Yangını!