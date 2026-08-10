Bakan Fidan'dan Telefon Trafiği: Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgesel gelişmeler ele alındı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ve Alman mevkidaşı Wadephul ile yaptığı telefon görüşmelerinde bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Kaynak: AA-DHA
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