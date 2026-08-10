Süleyman Soylu'ya Atılan İftirada Mahkemeden Çarpıcı Karar

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Yasadışı bahisin kritik ismi Halil Falyalı’nın öldürülmesine ilişkin İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında sanık olarak yargılanan Mehmet Faysal Söylemez savunmasında, “Süleyman Soylu, Hüsnü Falyalı'dan milyon dolar almıştır; parayı Hüsnü Falyalı'dan alıp 'Soysuz Süleyman'a getiren kurye kişi eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'dır. Bunu ben dahil herkes bilmektedir” ifadeleri kullanmıştı. Bu ifadelerle beraber sanık Söylemez, kendisinin tutuklanmasına yargı içerisinde bir gurubun sebep olduğunu iddia etmişti.

‘KAMU GÖREVLİLERİNE HAKARET’

Mahkeme heyeti, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede yargılamayı yapan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İbrahim Bozkurt ve Cumhuriyet Savcısı Serdal Sarıdağ “mağdur” sıfatıyla yer aldı.

Mehmet Faysal Söylemez hakkında “kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı alenen hakaret”, dört ayrı “kamu görevlisine alenen hakaret” ve beş kez “iftira” suçlaması yöneltildi. Mustafa Söylemez’in ise mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle “kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine hakaret” ve “iftira” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

‘MÜŞTEKİLER DİNLENSİN!’

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davada dikkat çeken gelişmeler olduğu ortaya çıktı. Söylemez Kardeşlerin avukatları duruşmada başta Süleyman Soylu olmak üzere diğer müştekilerin de dinlenmesini, müştekiler dinlendikten sonra yeniden beyanda bulunacaklarını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme dosyada müşteki olan Süleyman Soylu’nun duruşmaya gelmesi için adresine tebligat çıkarılmasına karar verdi. Soylu’nun duruşmada şikayetçi olup olmayacağı ya da iddialara ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi