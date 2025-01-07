Muğla Gece Yarısı Sallandı: Kandilli Rasathanesi Verileri Paylaştı

Kandilli Rasathanesi, Muğla'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Muğla Gece Yarısı Sallandı: Kandilli Rasathanesi Verileri Paylaştı

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Muğla Karacaören'de saat 00.11'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.2 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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