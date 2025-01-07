Muğla Gece Yarısı Sallandı: Kandilli Rasathanesi Verileri Paylaştı
Kandilli Rasathanesi, Muğla'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Muğla Karacaören'de saat 00.11'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.2 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 6, 2025
KARACAOREN-(MUGLA) https://t.co/5m3cfB6XWb
07.01.2025, 00:11:40 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 6.2 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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