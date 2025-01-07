Silahlı Kavgada Ortalık Savaş Alanına Döndü: Yaralılar Var

Kahramanmaraş’ta iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralanırken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Silahlı Kavgada Ortalık Savaş Alanına Döndü: Yaralılar Var

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bir iş yerinin önünde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın iş yeri ile ilgisinin bulunmadığı ve şahısların iş yerine sığındığı ifade edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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