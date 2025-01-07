Terör Finansmanına Darbe: Mal Varlıkları Donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

43 KİŞİ VE KURULUŞUN MAL VARLIĞI DONDURULDU

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden; terör örgütü PKK/KCK ile iltisaklı 7; terör örgütü IŞİD ve El Kaide ile iltisaklı 22 ve FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı 1 gerçek kişinin mal varlıkları donduruldu.

Ayrıca PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı 5, FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı 9 tüzel kişi ve kuruluşun da mal varlığının dondurulması kararı alındı.

Karara İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imza attı.

Kaynak: Haber Merkezi