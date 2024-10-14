Müge Anlı'yı Küplere Bindiren Açıklama! Önce İnkar Etti, Sonra 'Oğlunu Öldüren Sensin' Dedi

Kayıp, cinayet ve şüpheli ölüm gibi vakaları aydınlatmayı hedefleyen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına geçtiğimiz günlerde, Sakarya'da 30 yıldır kayıp olan oğlu Serdar'ı bulmak amacıyla Hacer Çınaroğlu katıldı. Hacer Çınaroğlu, kaybolan oğlunun Sakarya’da babası tarafından evlatlık verildiğini ve ona ne olduysa babasının bildiğini iddia etti. Henüz 14 yaşındayken Seyfi Birbir’le evlendirilip üç çocuk sahibi olduğunu söyleyen kadın, eşinin şiddetine maruz kaldığı için çocuklarını bırakarak baba evine dönmeye mecbur kaldığını anlattı.

Söz konusu iddialarının ardından Hacer Çıranoğlu, eski eşi Seyfi Birbir ile canlı yayında karşı karşıya geldi. Seyfi Birbir, çocuğunu evlatlık verdiğini doğrularken, kime verdiğini hatırlamadığını öne sürdü. Programın ilerleyen dakikalarında ise adam, oğlu Serdar'ı 1994 veya 1995 yılında İzmit Fuarı'nda terk ettiğini açıkladı.

'BU BENİM OĞLUM OLABİLİR'

Anlı, anlatılanlardan sonra izini sürdüğü Serdar ile ilgili hiçbir sonuç alamadığını belirterek Seyfi Birbir'e "Gerçekleri anlat!" diye isyan etti. Birbir ise "Her şeyi anlattım. Gerçeği daha fazla düşünmek istemiyorum. Fuara bıraktım" demekle yetindi. Ardından "Belki 1996 yılıdır" deyince Müge Anlı daha çok öfkelenerek "Karar ver. Hangi yıl? Senin yüzünden şimdi de gidip 1996 gazetelerine bakacağım. Bari bir ay söyle..." dedi.

Anlı bugünkü yayında "İlk geldiğinde çocuğu suya düşürdüğünü söylemiştin. Öyle bir şey mi oldu? Doğruyu söyle" deyince Seyfi Birbir, pazarcıdan bulduğu fotoğrafı göstererek "Bu benim oğlum olabilir" demeyi sürdürdü. Yayın sonunda o fotoğraftakinin de Serdar olmadığı ortaya çıktı. Seyfi Bey, program sırasında eşiyle tartışırken ise "Oğlunu öldüren sensin. Onu bırakıp giderken düşünseydin" şeklinde bir çıkışta bulundu.