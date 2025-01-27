MSB Duyurdu, 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB’den yapılan açıklamada, “Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Haber Merkezi