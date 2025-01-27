Sınır Kapısından Geçen TIR'dan 870 Kilo Uyuşturucu Çıktı
Edirne'de bir TIR'da yapılan aramada 870 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen demir cevheri yüklü TIR, şüphe üzerine durdurularak x-ray taramasına sevk edildi.
Şüpheli yoğunluk tespit edilen araçta dedektör köpeklerle yapılan aramada yasal yükün içerisinde torbalar içerisine streçlenmiş vaziyette 870 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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