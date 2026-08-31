MİT ve Emniyet Deşifre Etmişti: Akıncı Üssü Sorumlusu Kemal Batmaz'ın Kızı Esma Batmaz Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel faaliyetleri ile yurt dışı eğitim ağlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınan, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz ile ihraç edilen tutuklu eski hakim Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE KARAR ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Batmaz ile Hilal Köseoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Batmaz ile Köseoğlu, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

MİT VE EMNİYET ORTAK OPERASYON DÜZENLEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 28 Ağustos'ta, Muğla ve İstanbul'da 4 adreste arama işlemi gerçekleştirilmişti.

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten örgütün sözde hava kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da yapılan aramalarda yakalanmıştı. Ankara Adliyesinde hakim olarak çalışırken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve halihazırda cezaevinde bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu ise Muğla'da yapılan aramalarda gözaltına alınmıştı.

Aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyal incelemeye alınmıştı.

ALMANYA ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN ÖĞRENCİ AĞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtilmişti.

Şüpheli Yakup Aykın'la ilgili açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Almanya/Mannheim'da ikamet ettiği, güncel olarak FETÖ'nün lise ve üniversite öğrencilerine yönelik rehberlik faaliyetleri içerisinde sorumlu düzeyde olduğu, Almanya merkezli FETÖ/PDY ile iltisaklı derneklerin faaliyetlerine iştirak ettiği ve Almanya merkezli eğitim danışmanlığı firması vasıtasıyla FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında adli işlem görmüş veya halihazırda cezaevinde bulunan şahısların çocuklarının Almanya'da eğitim görmelerini sağladığı, Almanya'da bulunan örgüt mensuplarıyla görüşmeler düzenlediği, cezaevinde bulunan örgüt mensupları ile yurt dışındaki örgüt mensupları arasında bilgi alışverişini sağladığı yönünde bilgiler elde edilmiştir."

Almanya'da eğitim alan öğrenciler arasında FETÖ'nün hava kuvvetleri mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz, örgüt üyeliğinden adli işlem yapılan A.K.Y'nin oğlu Sami Yılmaz, Ankara Adliyesinde hakimken ihraç edilen ve halihazırda cezaevinde bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu'nun bulunduğu kaydedilmişti. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla'da 2 şüphelinin yakalandığı, yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA