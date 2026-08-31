Gazeteci Kemal Öztürk Hakkında Gözaltı Kararı! Aleviler İçin Kullandığı Sözler Tepki Çekmişti
Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, Suriye’deki Arap Alevilerini kastederek sarf ettiği sözler nedeniyle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Öztürk'ün gözaltına alınarak yarın SEGBİS üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldı.
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Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon kanalındaki yayında Suriye'deki Arap Alevilerini kastederek sarf ettiği sözler nedeniyle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verildiği ve müşteki beyanlarının alındığı belirtildi.
SEGBİS ÜZERİNDEN İFADE VERECEK
Öztürk'ün 1 Eylül tarihinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA-ANKA
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