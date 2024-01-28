MİT Başkanı Kalın, Barzani'yle görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani'yi Hewlêr'in Pirmam ilçesindeki konutunda ziyaret etti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre KDP'den yapılan açıklamaya göre ikili görüşmede siyasi durum, bölgedeki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

MİT'TEN AÇIKLAMA

MİT'ten yapılan yazılı açıklamada ise İbrahim Kalın'ın Bağdat ziyaretinden sonra 28 Ocak 2023 tarihinde Erbil'de temaslarda bulunduğu ifade edildi: "MİT Başkanı, Erbil temasları kapsamında KDP Başkanı Mesut Barzani, IKYY Başbakanı Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve yerel yöneticilerin yanı sıra ITC Başkanı Hasan Turan ve ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salih ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Görüşmelerde bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler, PKK terörü ile etkin mücadele konuları ele alınmıştır. Görüşmelerde Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı muhataplarımıza açıklıkla vurgulandı."