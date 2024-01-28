Kar İstanbul'a Silivri'den girdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı İstanbul'da kar yağışı başladı.

İlk olarak Silivri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağış kara dönüştü. Ardından da ilçenin geneli beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü öğle saatlerinde yaptığı uyarıda İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren başlayacağı tahminini duyurmuştu. Açıklamada yağışın genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olacağı uyarısı yapılmıştı.

AKOM'un tahminine göre de yağışların, salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.