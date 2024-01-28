Tanju Özcan tepki çeken 'Dilber' paylaşımını sildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'Babamdan kalan tarlayı sattım' mesajını yazarak 'İnci Taneleri' dizisindeki pavyon sahnesini paylaşması tepkilere neden oldu. Özcan daha sonra paylaşımı sildi.

Tanju Özcan tepki çeken 'Dilber' paylaşımını sildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kanal D’de yayınlanmaya başlayan 'İnci Taneleri' dizisindeki pavyon sahnesini paylaşıp, dizideki Dilber karakterini kastederek, "Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu’dan ev aldım. Türkiye’nin en güzel şehri Bolu’ya bekliyoruz” paylaşımı yaptı.

Özcan, sosyal medyada tepkilere sebep olan paylaşımıyla ilgili, popüler olan bir sahne ile birlikte Bolu'nun reklamını yapmak için mizah yaptığını belirterek, "Siyasetin esprili yönünü öne çıkararak zaman zaman böyle paylaşımlar daha önce de yaptım, yapmaya da devam edeceğim” dedi ve daha sonra paylaşımını kaldırdı.

MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül de, “Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan inşallah babanın tarlasını satarak davet ediyorsundur. Bolu Belediye arsalarını sakın satma onlar Bolu’nun” diyerek tepki gösterdi.

AKP’nin Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol da “Kadınlarımız, kızlarımız Bolu'da başımızın tacıdır. Meze değil” ifadelerini kullanarak dans eden oyuncunun yer aldığı sahnenin blurlanmış halini paylaştı.

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