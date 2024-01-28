Saadet Partisi İstanbul adayını açıkladı: CHP listesinden milletvekili seçilen Birol Aydın aday gösterildi

Saadet Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte tanıttı.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptığı konuşmada, “Biz bu seçimlerde inşallah Saadet Partili belediye başkanlarımıza vatandaşımızın desteğini sağlayarak büyük bir hamle yapacağız. Bu hamle iktidara bir ikaz olacak. İstanbul’u rant merkezi belediyecilik anlayışından çıkardığımız zaman İstanbul yaşanabilir bir il haline gelebilir. Anadolu’da büyük bir yatırım hamlesi başlarsa İstanbul’dan göç bile başlar. Onun arkasından huzurlu bir dünya istiyorsak yeni dünyanın başlangıcını biz çekmek zorundayız. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden Türkiye, yeniden büyük dünya; bu bizim idealimiz” diye konuştu.

Saadet Partisi’nin İstanbul adayı Birol Aydın ise “İktidar, TOKİ’den yetişme adayıyla meydana çıkarak, kentsel dönüşüm kisvesi altında yine en iyi bildiği işin, yani rant oluşturma peşinde. Biz bu hikayeyi ve sonunu, çılgın projelerin bu şehre ne getirdiğini, bu şehirden ne götürdüğünü çok iyi biliyoruz" dedi.