Cumhur İttifakı'nda "İsveç" çatlağı; Destici: "Evet" dememeliydik

İçinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın kararını eleştiren BBP lideri Mustafa Destici, İsveç'in NATO'ya girişine 'evet' dememeliydik. İnşallah Türkiye bunun bedelini ödemek zorunda kalmaz" dedi.

Cumhur İttifakı'nda "İsveç" çatlağı; Destici: "Evet" dememeliydik

Sivas'ta Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, çalışan ve emeklilerin problemleri, çiftçi ve esnafın da beklentileri olduğunu ifade etti.

KİT'lerdeki 90 bin çalışanın kadro taleplerinin olduğunu aktaran Destici, en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini savundu.

BBP'li belediyenin 2009-2014 döneminde Sivas'ta yaptığı çalışmaları anlatan Destici, sahipsiz köpekler konusunu kendi dönemlerinde çözdüklerini öne sürdü.

BBP Sivas Belediye Başkan adayı Adem Uzun'un tanıtımı için 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun terörle mücadele konusundaki söylemlerini hatırlatarak, bu dönemde teröre karşı topyekun mücadele edildiğini söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'de, Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini söyleyen Destici, "Doğu Türkistan'dan Filistin'e, nerede bir kanayan yara varsa bizim yaramızdır" dedi.

'İSVEÇ'E 'EVET DEMEMELİYDİK'

Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"İsveç, Türkiye'ye verdiği taahhütlerin tamamını yerine getirene, tüm terör örgütü uzantılarını ülkesinden çıkarana, ülkesinin anayasa ve yasalarını değiştirerek Kur'an başta olmak üzere kutsallarımıza hakareti suç sayana kadar NATO'ya girişine 'evet' dememeliydik. Maalesef TBMM'de parti grupları bunu kabul ettiler. İnşallah sonu Yunanistan gibi olmaz ve Türkiye bunun da bedelini ödemek zorunda kalmaz."

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