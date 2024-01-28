Patrik Bartholomeos'tan kilise saldırısına ilişkin açıklama: Korku hakim kılınarak toplumsal barış engellenemeyecek

Uğradığı saldırının ardından bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ne İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos'tan destek telefonu geldi.

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Patrik Bartholomeos'tan kilise saldırısına ilişkin açıklama: Korku hakim kılınarak toplumsal barış engellenemeyecek

İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos, Sarıyer'de saldırıya uğrayan Santa Maria Kilisesi'nin Episkopos'u Massimiliano Palinuro'yu aradı.

Sarıyer, Büyükdere'de bulunan Latin Katolik cemaatine ait Santa Maria Kilisesi, bugün iki silahlı kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası, siyasiler ve yöneticilerden kınama mesajları art arda geldi. İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeos'ta Latin Katolik Episkoposu'nu arayarak taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Patrikhaneden yapılan açıklamada Patrik Bartholomeos'un "Maktulün ailesine ve tüm Katolik Cemaatine en içten duygularıyla taziyede bulunmuştur. Patrik Hazretleri, yetkili makamların bu trajik olayı aydınlatmak için gerekeni ivedilikle yapacağına olan inancını dile getirmiş ve korkunun hakim kılınarak toplumsal barış ve ülkedeki dinî cemaatlerin uyum içinde bir arada yaşamasını engelleyemeyeceğini işaret etmiştir" ifadelerine yer verildi.

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